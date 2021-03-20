Боксер, дважды побывавший в нокдауне, ярко вырубил соперника одним ударом: лучшие моменты боя

Зрелищным и богатым на события получился бой в рамках вечера бокса Ring City в Салинасе (Пуэрто-Рико) между пуэрториканцем Альберто Мачадо (22 победы, 18 из них — нокаутом, 3 поражения) и мексиканцем Анхелем Фиерро (18 побед, 14 из них — нокаутом, 1 ничья, 1 поражение) за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

30-летний хозяин ринга уверенно контролировал ход поединка, отправив соперника в нокдаун в первом и втором раундах. Но 22-летний мексиканец демонстрировал «твердый подбородок», каждый раз находя в себе силы подняться и продолжить бой. Более того, в четвертом раунде Фиерро перехватил инициативу, а в шестом один ударом сенсационно вырубил экс-чемпиона мира среди юниоров (к моменту остановки боя Мачадо вел по судейским запискам — 48:45). Чистый нокаут!

«Еще перед боем я сказал, что приехал сюда не туристом, а чтобы победить, — заявил Анхель Фиерро. — Он дважды уронил меня в начале боя. Когда я вернулся в свой угол, я сказал своей команде:» Напомните мне о моей дочери. Этим боем я могу изменить ее жизнь". Именно так они поступили после третьего раунда. Они мотивировали меня, и я использовал свой шанс. Я счастлив, что сегодня встретился с таким первоклассным бойцом как Альберто Мачадо и победил его".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяж Виктор Выхрист победил не знавшего поражений 130-килограммового венесуэльца.

Фото Tom Hogan

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter