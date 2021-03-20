Умер знаменитый бомбардир из Зала футбольной славы

Знаменитый экс-форвард английского «Лидса» и сборной Шотландии Питер Лоример, чье имя внесено в Зал славы шотландского футбола, скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, сообщает The Sun.

Форвард, которого за силу удара называли Горячий выстрел, выступал за «Лидс» в период с 1963 по 1979 год, а также с 1983-го по 1985-й, став с 238 голами в 705 матчах лучшим бомбардиром в истории клуба.

В футболке сборной Шотландии футболист провел 21 поединок и забил четыре мяча.

Вместе с «Лидсом» (будущая легенда клуба дебютировал в команде в 1962 году в возрасте 15 лет и 289 дней!) Лоример по два раза выиграл Кубок Ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы) и чемпионат Англии, а также побеждал в Кубке страны и Кубке английской лиги.

В 1974 году форвард (крайний справа) в составе «Лидса» стал чемпионом Англии

После завершения карьеры Питер Лоример входил в совет директоров «Лидса», работал на радио и телевидении, публиковал статьи в местной прессе.

Питер Лоример скончался после продолжительной болезни

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира по футболу Джек Чарльтон.

Фото РА

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