Криштиану Роналду загнал на домашнюю тренировку детей и собаку

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, ответивший критикам на вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов «идеальным» хет-триком в чемпионате Италии, тренируется даже дома.

Возлюбленная 36-летнего футболиста Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео, на котором португалец играет в футбол во дворе со своими четырьмя детьми и собакой. Похоже, явка на занятие была обязательной.

«Мы бесконечно любим тебя, нам очень повезло», — написала Джорджина Родригес.

Напомним, что знаменитая пара воспитывает четырех детей — выношенных суррогатными матерями 10-летнего Криштиану Роналду-младшего, трехлетних близнецов Еву и Матео, а также их ровесницу Алану Мартину, которую родила Джорджина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дети Криштиану Роналду поздравили папу с рекордом зажигательными танцами и чтением рэпа.

Фото Instagram

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter