Земляк Йовичевича принес неудержимому «Днепру-1» гостевую победу над «Десной»: видеообзоры матчей УПЛ
В субботу, 20 марта, поединками в Мариуполе, Чернигове и Полтаве стартует программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 19-й тур
20 марта (суббота)
«Десна» (Чернигов) — «Днепр-1» — 0:2 (Чуже, 45+1, 90+4). Молодежные составы — 1:2.
Подопечные Игора Йовичевича приехали в Чернигов, где «Десна» впервые в 2021 году принимала соперника, в статусе команды, не проигравшей после возобновления состязаний ни одной встречи (три победы и две ничьи). А вот парни Александра Рябоконя вернулись в родной город после разгрома, учиненного им в столице «Шахтером» (0:4), и, конечно же, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками.
Первым тайм получил боевым и обоюдоострым, а удача в конце 45-минутки улыбнулась соотечественнику главного тренера гостей, новичку «Днепра-1» Чуже — 0:1.
Во второй половине встречи хозяева поля, понятное дело, усилили натиск на ворота гостей из Днепра. Но в итоге ни один из 14 (!) ударов футболистов «Десны» по владениям голкипера Юрчука за 90 минут так и не увенчался успехом. Более того, хорват Чуже в компенсированное время оформил «дубль» — 0:2. «Днепр-1» продолжает фейерить и уже поднялся со дна таблицы на восьмую позицию.
0:1 Чуже (45+1-я мин.)
0:2 Чуже (90+4-я мин.)
«Мариуполь» — «Минай» — 0:0. Молодежные составы — 2:0.
Подопечные Остапа Маркевича отметили долгожданное возвращение на родной стадион (из-за реконструкции футбольного поля мариупольцы не играли на арене имени Владимира Бойко с 12 июля прошлого года, а со зрителями — и вовсе с 4 марта 2020-го) продлением серии без побед в УПЛ до восьми (!) матчей (две ничьи и шесть поражений).
В свою очередь, «Минай» с Милевским в запасе впервые не пропустил в гостевом поединке премьер-лиги и компенсирует тяжелый вояж в Маруиполь (3200 км — туда и обратно!) одним добытым очком.
Положение команд:
1. «Динамо» — 43 очка (18 матчей);
2. «Шахтер» — 39 (18);
3. «Заря» — 32 (17);
4. «Десна» — 30 (19);
5. «Ворскла» — 28 (17);
6. «Колос» — 26 (18);
7. «Александрия» — 26 (18);
8. «Днепр-1» — 19 (18);
9. «Мариуполь» — 18 (19);
10. «Олимпик» — 17 (17);
11. «Ингулец» — 16 (18);
12. «Минай» — 14 (18);
13. «Рух» — 13 (17);
14. «Львов» — 12 (16).
Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Манор Соломон («Шахтер»).
В 19-м туре премьер-лиги сыграют также: «Ворскла» — «Олимпик» (20 марта), «Ингулец» — «Александрия»,"Львов" — «Шахтер», «Динамо» — «Рух» и «Колос» — «Заря» (21 марта).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Украины «Динамо» — «Рух».
Фото ФК «Днепр-1»48
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