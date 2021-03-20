Земляк Йовичевича принес неудержимому «Днепру-1» гостевую победу над «Десной»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 20 марта, поединками в Мариуполе, Чернигове и Полтаве стартует программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

20 марта (суббота)

«Десна» (Чернигов) — «Днепр-1» — 0:2 (Чуже, 45+1, 90+4). Молодежные составы — 1:2.

Подопечные Игора Йовичевича приехали в Чернигов, где «Десна» впервые в 2021 году принимала соперника, в статусе команды, не проигравшей после возобновления состязаний ни одной встречи (три победы и две ничьи). А вот парни Александра Рябоконя вернулись в родной город после разгрома, учиненного им в столице «Шахтером» (0:4), и, конечно же, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками.

Первым тайм получил боевым и обоюдоострым, а удача в конце 45-минутки улыбнулась соотечественнику главного тренера гостей, новичку «Днепра-1» Чуже — 0:1.

Во второй половине встречи хозяева поля, понятное дело, усилили натиск на ворота гостей из Днепра. Но в итоге ни один из 14 (!) ударов футболистов «Десны» по владениям голкипера Юрчука за 90 минут так и не увенчался успехом. Более того, хорват Чуже в компенсированное время оформил «дубль» — 0:2. «Днепр-1» продолжает фейерить и уже поднялся со дна таблицы на восьмую позицию.

0:1 Чуже (45+1-я мин.)

0:2 Чуже (90+4-я мин.)

«Мариуполь» — «Минай» — 0:0. Молодежные составы — 2:0.

Подопечные Остапа Маркевича отметили долгожданное возвращение на родной стадион (из-за реконструкции футбольного поля мариупольцы не играли на арене имени Владимира Бойко с 12 июля прошлого года, а со зрителями — и вовсе с 4 марта 2020-го) продлением серии без побед в УПЛ до восьми (!) матчей (две ничьи и шесть поражений).

В свою очередь, «Минай» с Милевским в запасе впервые не пропустил в гостевом поединке премьер-лиги и компенсирует тяжелый вояж в Маруиполь (3200 км — туда и обратно!) одним добытым очком.

Положение команд:

1. «Динамо» — 43 очка (18 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (18);

3. «Заря» — 32 (17);

4. «Десна» — 30 (19);

5. «Ворскла» — 28 (17);

6. «Колос» — 26 (18);

7. «Александрия» — 26 (18);

8. «Днепр-1» — 19 (18);

9. «Мариуполь» — 18 (19);

10. «Олимпик» — 17 (17);

11. «Ингулец» — 16 (18);

12. «Минай» — 14 (18);

13. «Рух» — 13 (17);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Манор Соломон («Шахтер»).

В 19-м туре премьер-лиги сыграют также: «Ворскла» — «Олимпик» (20 марта), «Ингулец» — «Александрия»,"Львов" — «Шахтер», «Динамо» — «Рух» и «Колос» — «Заря» (21 марта).



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Украины «Динамо» — «Рух».

Фото ФК «Днепр-1»

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