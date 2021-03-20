Бетербиев — Дайнес: видео нокаута в чемпионском бою за пояса WBC и IBF

В субботу, 20 марта, в главном событии вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся бой между обидчиком украинца Александра Гвоздика, чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе 36-летним россиянином Артуром Бетербиевым (16 побед, все — нокаутом) и 30-летним немцем Адамом Дайнесом (19 побед, 10 из них — нокаутом, 1 ничья, 2 поражения).

Будучи неоспоримым фаворитом, Бетербиев, которого в свое время дважды побеждал на чемпионатах мира Александр Усик, в начале поединка получил достойное сопротивление от родившегося в России (в Омской области) немца, но все же за секунду до конца первого раунда отправил соперника в нокдаун.

По ходу боя Бетербиев наращивал свое преимущество, хотя подвижный Дайнес, нужно отметить, нередко точно и мощно отвечал. И все-таки в 10-м раунде россиянин потряс немца убийственным ударом, после чего угол Дайнеса выбросил в ринг полотенце.

Живущий в Канаде россиянин Артур Бетербиев отстоял чемпионские пояса WBC и IBF, продлив свою серию из досрочных побед до 16 (!) поединков.

Отметим, что Бетербиев не выходил на ринг целых 520 дней — с тех пор, как 18 октября 2019 года нанес украинцу Александру Гвоздику единственное в карьере поражение, после чего харьковчанин сенсационно заявил об уходе из большого бокса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артур Бетербиев заговорил о бое с Александром Усиком в супертяжелом весе.

Фото РИА «Новости»

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