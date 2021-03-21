Четвероногий защитник: в матче чемпионата Украины собака мешала исполнить угловой

Забавный эпизод произошел в матче второй украинской лиги между винницкой «Нивой» и «Карпатами» из Галича, что во Львовской области.

В середине первого тайма, при счете 1:0 в пользу хозяев, футболист «Карпат» пошел подавать угловой. Вот только быстро выполнить подачу у него не получилось. В игру решил «вмешаться» игривый пес, который, как ни в чем не бывало, подошел к мячу, понюхал его… Но, видимо, что-то не понравилось ему, и продолжать свои забавы «четвероногий защитник» не стал.

В матче второй украинской лиги собака мешала игроку исполнить угловой удар pic.twitter.com/BcdpDQjwbI — Арсен Версен (@optaluna) March 20, 2021

Добавим, что своеобразное «психологическое давление» сработало, и винницкая команда одержала домашнюю победу — 4:2. А собаку теперь впору брать талисманом в «Ниву»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сербии арбитр удалил с поля пса после того, как тот четыре раза выбегал на поле и прерывал матч.

Фото Pixabay

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