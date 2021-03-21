27.60 / 27.77 32.80 / 33.10
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Четвероногий защитник: в матче чемпионата Украины собака мешала исполнить угловой

9:11 21 марта 2021
Собака и угловой флажок

Забавный эпизод произошел в матче второй украинской лиги между винницкой «Нивой» и «Карпатами» из Галича, что во Львовской области.

В середине первого тайма, при счете 1:0 в пользу хозяев, футболист «Карпат» пошел подавать угловой. Вот только быстро выполнить подачу у него не получилось. В игру решил «вмешаться» игривый пес, который, как ни в чем не бывало, подошел к мячу, понюхал его… Но, видимо, что-то не понравилось ему, и продолжать свои забавы «четвероногий защитник» не стал.

Добавим, что своеобразное «психологическое давление» сработало, и винницкая команда одержала домашнюю победу — 4:2. А собаку теперь впору брать талисманом в «Ниву»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сербии арбитр удалил с поля пса после того, как тот четыре раза выбегал на поле и прерывал матч.

Фото Pixabay

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Шоу Маска

Признание Данилко и похищение Поляковой: все подробности девятого эфира «Маски»

леся никитюк

Неудачно села на стул: Леся Никитюк упала на шоу «Липсинк баттл»

валерий леонтьев

Иногда от жалости к Леонтьеву хотелось плакать: Игорь Крутой раскрыл правду о тяжелой судьбе артиста

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер