Без лидеров «Динамо» и «Шахтера»: сборная Украины понесла потери перед отборочными матчами ЧМ-2022

Национальная сборная Украины по футболу, которой уже 24 марта предстоит стартовать в отборочном турнире на ЧМ-2022 поединком против действующих чемпионов мира французов, понесла несколько потерь.

Как сообщает официальный сайт УАФ, «желто-синим» в предстоящих поединках не смогут помочь динамовцы Виктор Цыганков и Артем Беседин, имеющие мышечные повреждения, а также полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который не успеет восстановиться после травмы колена. Таким образом, эти футболисты добавились к выбывшим ранее защитнику «горняков» Виктору Корниенко и хавбеку «Ференцвароша» Игорю Харатину, которые подхватили коронавирус.

Учитывая потери, тренерский штаб «желто-синих» принял решение довызвать в расположение национальной команды форварда «Днепра-1» Артема Довбыка. 23-летний нападающий, забивший в нынешнем сезоне премьер-лиги пять мячей, уже вызывался в сборную в июне 2017-го, но так и не дебютировал, проведя товарищеский матч с Мальтой (0:1) на скамейке запасных.

Отметим, что все вместе футболисты национальной команды соберутся в понедельник, 22 марта, а уже через два дня, 24-го, подопечных Андрея Шевченко ожидает выездной поединок против Франции на «Стад де Франс» в Сен-Дени. Затем «желто-синие» вернутся в Украину и проведут два поединка на НСК «Олимпийский» в Киеве — 28-го числа с Финляндией и 31-го с Казахстаном. Все матчи, согласно карантинным требованиям, пройдут без зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд в Лозанне оставил в силе решение УЕФА присудить Украине поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

Фото uaf.ua

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