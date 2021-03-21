Женская сборная Украина по гандболу пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2021

Национальная женская сборная Украины по гандболу успешно выступила в квалификационном турнире на чемпионат мира-2021, который пройдет в Испании.

Подопечные Бориса Чижова, игравшие в ослабленном составе (по различным причинам команде не смогли помочь лидеры — Ольга Передерий, Юлия Левченко, Ирина Глебко и другие), выступали в одной группе с хозяйками мини-турнира Люксембургом, Словакией и Израилем. В первом поединке «желто-синие», ведя по ходу встречи, уступили словачкам (28:31), а затем уверенно обыграли Люксембург (28:21).

В завершающей игре наши девушки встречались с израильтянками. Уверенно начав поединок, подопечные Бориса Рыжова не упускали нити игры из своих рук, выиграв с разницей в 6 мячей первый тайм (16:10) и увеличив свое преимущество во втором. Итоговый счет — 31:24 в пользу «желто-синих», позволивший нашей сборной занять второе место в группе и вместе со Словакией выйти в плей-офф квалификации мундиаля.

Женская сборная Украины по гандболу без многих лидеров успешно выступила в Люксембурге

Отметим, что путевки в финальный турнир женского ЧМ-2021 уже обеспечили себе шесть сборных: Испания как страна-хозяйка, действующий чемпион мира Нидерланды, а также четыре лучшие сборные — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания — по итогам ЧЕ-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины по гандболу без главного тренера вырвала победу на Фарерах в квалификации на чемпионат Европы.

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