«Шахтер» в юбилейном матче Каштру сенсационно проиграл «Львову»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 21 марта, поединками в Кропивницком, Киеве, Харькове и Коваливке завершается программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

21 марта (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Рух» (Львов) — 3:0 (Караваев, 59, 90, Сидклей, 86). На 10-й минуте де Пена («Динамо») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Родригес (Караваев, 46), де Пена (Шепелев, 60), Супряга (Гармаш, 73).

Поединок против «Руха» стал юбилейным сразу для трех игроков «Динамо». Капитан команды Сергей Сидорчук проводил 200-й матч в УПЛ, Карлос де Пена — 50-й, а вышедший во втором тайме на замену Владимир Шепелев — 100-й. По иронии судьбы, уругвайский полузащитник едва не стал антигероем встречи, не реализовав пенальти уже в дебюте встречи после того, как Карасюк заблокировал рукой удар Миколенко.

Но своего партнера выручил Караваев. Выйдя на замену после перерыва, защитник на 59-й минуте удачно откликнулся на прострел с левого фланга и точным ударом замкнул дальнюю штангу, забив свой первый гол в составе «Динамо» в официальных матчах.

В дальнейшем у динамовцев были еще моменты, чтобы увеличить свое преимущество, и добиться своего «бело-синим» удалось на последних минутах. Миколенко прорвался по флангу, догнал мяч у лицевой линии и в падении отпасовал на Сидклея. Бразилец принял передачу на линии вратарской и вторым касанием пробил мимо вратаря. Окончательный же счет установил на 90-й минуте Караваев, удачно сыграв на подборе после удара Попова и сэйва голкипера «Руха» — 3:0 в пользу «Динамо».

«Львов» — «Шахтер» (Донецк) — 3:2 (Альваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73, с пенальти — Соломон, 30, 56). Молодежные составы — 0:2.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Коноплянка, 78), Матвиенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Тете (Дентиньо, 71), Соломон, Марлос, Мораес.

Матч «Львова» с «Шахтером» прошел не в городе Льва, где решили поберечь газон на «Арене Львов» перед матчами сборной Украины, а в Харькове. На протяжении нескольких лет местный ОСК «Металлист» был домашним стадионом для «горняков» как во внутренних соревнованиях, так и в еврокубках, но на этот раз арена не стала счастливой для донецкой команды.

Львовяне, хоть и пребывают в статусе главного аутсайдера чемпионата, не стали отсиживаться в обороне и смело отвечали моментом на момент. И за свою настырность подопечные экс-динамовца Анатолия Бессмертного, сменившего не так давно Виталия Шумского, были вознаграждены в середине первого тайма, когда Альваро удачно замкнул прострел Шины с фланга. Впрочем, через шесть минут на табло уже горели единички — Соломон классным обводящим ударом от угла штрафной заставил капитулировать голкипера.

Казалось, что теперь у «горняков», как говорится, «попрет», но не тут-то было. Едва успел начаться второй тайм, как номинальные хозяева вновь вышли вперед — Ныч обыграл Витао и точно пробил мимо Трубина. И вновь «Шахтер» сравнял счет усилиями Соломона. Израильский хавбек сместился с фланга в центр и классным ударом попал точно в угол. Но львовяне вновь не стали довольствоваться синицей в руках и в одной из атак заработали пенальти, который реализовал Шина и третий раз за матч вывел свою команду вперед — 3:2.

В итоге подопечные Анатолия Бессмертного смогли выстоять до финального свистка и благодаря сенсационной победе над действующим чемпионом покинули последнюю строчку в турнирной таблице.

«Ингулец» (Петрово) — «Александрия» — 1:0 (Ситчинава, 45+1). Молодежные составы — 1:4.

К дерби Кировоградской области в рамках УПЛ обе команды подходили, имея за плечами серии без пропущенных мячей: «Ингулец» сохранял свои ворота «сухими» на протяжении 186 минут, а «Александрия» — 193-х. В итоге команде из небольшого села Петрово удалось одержать первую в истории победу над географическими соседями (ранее были поражения в Кубке Украины — 1:4 и чемпионате страны — 3:4) благодаря голу грузинского форварда Ситчинавы в компенсированное к первому тайму время.

20 марта (суббота)

«Десна» (Чернигов) — «Днепр-1» — 0:2 (Чуже, 45+1, 90+4). Молодежные составы — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк) — 3:0 (Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25, в свои ворота). Молодежные составы — 3:0.

«Мариуполь» — «Минай» — 0:0. Молодежные составы — 2:0.

Положение команд:

1. «Динамо» — 46 очков (19 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (19);

3. «Заря» — 32 (17);

4. «Ворскла» — 31 (19);

5. «Десна» — 30 (19);

6. «Колос» — 26 (18);

7. «Александрия» — 26 (19);

8. «Днепр-1» — 22 (19);

9. «Ингулец» — 19 (19);

10. «Мариуполь» — 18 (19);

11. «Олимпик» — 17 (18);

12. «Львов» — 15 (17);

13. «Минай» — 14 (18);

14. «Рух» — 13 (18).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Манор Соломон («Шахтер»), Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Ника Ситчинава («Ингулец»).

В 19-м туре премьер-лиги 21 марта также будет сыгран матч «Колос» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидеры «Динамо» и «Шахтера» не помогут сборной Украины в отборочных матчах ЧМ-2022.

Фото ФК «Динамо»

318

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter