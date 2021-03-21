В Португалии вратарь забил невероятный гол ударом через все поле

В минувшие выходные, по крайней мере, два голкипера в европейском футболе своими голами помогли командам отпраздновать победы в поединках национальных лиг.

Первым в матче второго португальского дивизиона против «Мафры» отличился 38-летний вратарь клуба «Варзим» Рикарду Нунеш (на фото). При счете 1:0 в пользу своей команды ветеран так сильно выбил мяч от своей штрафной, что тот, перелетев через все поле, сильно ударился о газон и залетел голкиперу соперника за шиворот («Варзим» в итоге победил — 2:0).

«Это был невероятный момент и фантастическое чувство, — цитирует Рикарду Нунеша OJogo. — Не только потому, что голкипер редко забивает, но и потому, что я сделал это второй раз. Как ни странно, на том же стадионе и с той же эмблемой на груди. На этот раз я немного воспользовался ветром и был доволен тем, как мяч летит до ворот. После игры я подошел к голкиперу соперника и сказал ему, что это футбол. Такое случается и с лучшими, но нужно поднять голову и больше не думать об этом».

Кстати, это не первый раз, когда Нунеш забил: первый мяч португалец записал на свой голевой счет в 2016 году в матче с «Морейренсе» (тогда его выдающийся удар принес команде победу).

Всего через несколько часов после «подвига» Нунеша в португальской лиге голом в элитном испанском дивизионе отметился вратарь «Севильи» Яссин Буну. На 94-й минуте гостевого матча с «Вальядолидом» 29-летний марокканец прибежал в чужую штрафную площадку и дебютным точным ударом в карьере спас свою команду от поражения (1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии забит фантастический гол с 65 метров.

Фото ФК «Варзим»

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