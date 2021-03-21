В среду, 24 марта, сборная Украины поединком на 81-тысячной арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени против действующих чемпионов мира французов стартует в отборочном цикле ЧМ-2022. Матч, который доверено судить 39-летнему рефери из Германии Тобиасу Штилеру, состоится при пустых трибунах.

В прежние годы соперники встречались друг с другом 10 раз: одна победа Украины (в первом матче плей-офф к ЧМ-2014 — 2:0 в Киеве), три ничьи и шесть выигрышей французов (разница мячей — 6:21).

При этом на «Стад де Франс», где «трехцветные» неизменно принимали гостей из Украины, «желто-синие» ранее ни разу не побеждали, забив лишь один мяч (0:0 — в 1999-м, 0:1 — в 2004-м, 0:2 — в 2007-м, 0:3 — в 2013-м и 1:7 — в 2020-м).

Букмекеры в предстоящей встрече мало сомневаются в успехе подопечных Дидье Дешама. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу Франции принимает с коэффициентом 1,33, на ничью — 4,80, на выигрыш команды Андрея Шевченко — 10,5.

К сожалению, в мартовских встречах нашей национальной команде из-за травм не помогут Виктор Цыганков, Тарас Степаненко и Артем Беседин, а из-за положительного теста на коронавирус — Игорь Харатин и Виктор Корниенко.

В прямом эфире поединок Франция — Украина покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Также прямая трансляция со стадиона «Стад де Франс» запланирована на телеканале «Матч!» (Россия).

Квалификация ЧМ-2022. 1-й тур

24 марта (среда)

Турция — Нидерланды 19:00 «Футбол 2»

Эстония — Чехия 19:00 «Футбол 3»

Франция — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч!»

Португалия — Азербайджан 21:45 «Футбол 2»

Бельгия — Уэльс 21:45 «Футбол 3»

25 марта (четверг)

Израиль — Дания 19:00 «Футбол 2»

Болгария — Швейцария 19:00 «Футбол 2»

Испания — Греция 21:45 «Футбол 1»

Германия — Исландия 21:45 «Футбол 2»

Италия — Северная Ирландия 21:45 «Футбол 3»

Напомним, что, кроме Украины и Франции, в отборочной группе ЧМ-2022 сыграют также Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан (24 марта на Олимпийском стадионе в Хельсинки сразятся финны и боснийцы).

Как известно, прямые путевки в финальный турнир получат только победители каждой группы. Кроме того, три участника предстоящего ЧМ определятся в специальном плей-офф, участие в котором примут 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также две команды из числа лучших победителей своих групп Лиги наций-2020/2021, которые не попали на мундиаль напрямую или еще не стали участниками плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022.

Фото AFP

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