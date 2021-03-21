Украинец Беринчик, сняв «гипс», нокаутировал чемпиона из Чили

В воскресенье, 21 марта, в рамках первого в году вечера бокса компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine 32-летний украинец Денис Беринчик (15 побед, 9 из них — нокаутом) в Броварах под Киевом сразился с чемпионом WBO Latino 36-летним чилийцем Хосе Санчесом (18 побед, 7 из них — нокаутом, 2 поражения).

Беринчик как всегда эффектно вышел к рингу. На этот раз он взобрался на больничную кушетку, предварительно «заковав» свои ногу и руку в бутафорский гипс.

Поединок, на кону которого стоял чемпионский пояс WBO International в легком весе, которым владеет наш соотечественник, начался с неспешной разведки Дениса. Развязка же наступила в начале третьего раунда. Мощный удар украинца потряс соперника, после чего наш соотечественник бросился добивать соперника, что вынудило рефери досрочно остановить бой.

После завершения поединка довольный Беринчик одел футболку, на которой было написано обращение к российскому бойцу UFC Артему Лобову: «Лобов, давай устроим драку». Таким образом украинец бросил вызов Лобову, вот только непонятно, по каким правилам будет проходить возможный бой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяжеловес Выхрист нокаутировал не знавшего поражений 130-килограммового венесуэльца.

Фото K2 Promotions

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