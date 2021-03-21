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Спорт

Украинец Игорь Рейзлин выиграл в России «золото» этапа Кубка мира

9:05 22 марта 2021
Игорь Рейзлин

На продолжающемся в российской Казани этапе Кубка мира по фехтованию с участием 400 спортсменов из 40 стран Украина завоевала первую медаль.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся 37-летний украинский шпажист Игорь Рейзлин. В полуфинале фехтовальщик из Киева победил египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в поединке за золотую медаль — действующего чемпиона мира Гергея Шиклоши из Венгрии (15:11).

Отметим, что Игорь Рейзлин второй раз в карьере завоевал «золото» этапа Кубка мира. В 2019 году двукратный призер чемпионата мира выиграл состязания в Берне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан пятый раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.

Фото twitter.com/FIE_fencing

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