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Спорт

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

12:02 22 марта 2021
Василий Чеботарь

В рамках состоявшегося в Броварах под Киевом вечера бокса, в главном бою которого Денис Беринчик нокаутировал чилийца Хосе Санчеса, еще один украинский боксер отпраздновал блестящую победу.

В поединке первого полусреднего веса 19-летний одессит Василий Чеботарь уже в первом раунде мощным ударом отправил на настил ринга живущего в Германии 33-летнего колумбийца Иоанна Лика, кстати, чемпиона Европы и мира по кикбоксингу. После глубокого нокаута украинца его соперник, ранее не проигравший ни в одном из шести боев, пришел в себя лишь спустя несколько минут.

Отметим, что непобедимый Чеботарь по прозвищу Рыжий лев довел свою выигрышную серию на профессиональном ринге до восьми поединков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер, дважды побывавший в нокдауне, ярко вырубил соперника одним ударом.

Фото instagram.com/k2promotionsukraine

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