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Спорт

Знаменитый друг Андрея Шевченко лишился работы в Италии

16:22 22 марта 2021
Алессандро Неста и Андрей Шевченко

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии и двукратный победитель Лиги чемпионов в футболке «Милана» Алессандро Неста уволен с поста главного тренера команды серии В «Фрозионе», сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством друга и бывшего одноклубника Андрея Шевченко команда из Фрозионе выиграла лишь два из последних 18 матчей и с лидирующих позиций опустилась во втором итальянском дивизионе на 12-е место.

Из последних 18 поединков в серии В команда Алессандра Несты выиграла лишь два

По иронии судьбы, специалиста уволили всего через несколько дней после его дня рождения: 19 марта Алессандро Несте исполнилось 45 лет. Экс-защитник «Милана» и сборной Италии возглавлял «Фрозиноне», цвета которого, кстати, в свое время защищал украинский футболист Василий Прийма, с июня 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Мирчи Луческу потерял работу в титулованном клубе.

Фото Instagram

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