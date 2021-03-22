Роберт Левандовски с Командорским крестом на шее устроил мастер-класс в кабинете президента страны

Лучший футболист мира прошлого года, форвард «Баварии» Роберт Левандовски по прибытии в лагерь сборной Польши перед матчами отбора ЧМ-2022 получил высокую государственную награду, сообщает sport.pl.

Президент Польши Анджей Дуда вручил капитану национальной сборной орден Возрождения Польши 3-го класса — Командорский крест.

«Вы замечательно представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение. Благодарю вас за это как президент Республики Польша. Вы представляете всех нас, приносите Польше славу. Вы капитан сборной, у вас патриотические взгляды, которые вы демонстрируете. Большое вам спасибо за все это. Левандовски — человек, который делает планомерную работу, к которой добавляется огромный талант. В мире много талантливых людей, но немногие играют так, как Роберт Левандовски», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Кстати, после вручения награды футболист вручил первой леди страны Агате Корнхаузер-Дуде букет цветов, а также побывал в кабинете главы государства и прямо там устроил мастер-класс президенту Польши и его супруге.

Напомним, что в прошлом сезоне Роберт Левандовски выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в нынешнем с 35 (!) мячами уверенно возглавляет бомбардирскую гонку бундеслиги.

Уточним, что орден Возрождения Польши — польская награда, учрежденная 4 февраля 1921 года и вручаемая за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах. Орден Возрождения Польши имеет пять классов, третий из которых — Командорский крест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберт Левандовски второй раз стал отцом.

Фото Instagram, twitter.com/prezydentpl

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