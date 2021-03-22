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Спорт

Футболист получил реальный тюремный срок за злостное нарушение карантина

19:58 22 марта 2021
Тур Диркс

Форвард бельгийского футбольного клуба «Вестерло» Тур Диркс получил реальный тюремный срок за злостное нарушение карантинных мер, сообщает hln.be.

По информации источника, 13 декабря прошлого года 25-летний Диркс, несмотря на карантин, закатил в своей квартире в центре Антверпена вечеринку, на которую пригласил 14 друзей и подруг (в частности, нескольких игроков элитного бельгийского дивизиона, а также двух девушек, специально приехавших из Нидерландов). Гуляли, судя по всему, на славу, раз в половине четвертого ночи соседи футболиста вызвали полицию. Только приехавший наряд прервал тусовку. При этом сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением хорошо подвыпивших отдыхающих. Более того, в отчете полицейские указали, что на прощание гости обнимались друг с другом, словно в Бельгии не бушевала пандемия.

По информации издания, обвинение требовало для экс-игрока «Брюгге» Диркса, переболевшего коронавирусом в сентябре 2020-го, три месяца тюремного заключения и штраф в размере 4 тысяч евро, но в итоге футболист отделался одним месяцем тюрьмы и штрафом 400 евро. Остальные участники вечеринки по решению суда раскошелятся на 400−600 евро.

Кроме того, ФК «Вестерло» на сутки отправил своего форварда в больницу, чтобы Диркс своими глазами увидел, как врачи в противовирусном отделении борются с инфекцией. Юрист Тура отметил, что увиденное в больнице произвело на его клиента сильное впечатление. При этом Диркс не намерен оспаривать решение суда.

Добавим, что в текущем сезоне Тур Диркс провел за «Вестерло», занимающий во втором бельгийском дивизионе четвертое место, 20 матчей, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Реала» Лука Йович откупился от тюрьмы за 30 тысяч евро.

Фото Pro Shots, Belga

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