Футболист получил реальный тюремный срок за злостное нарушение карантина

Форвард бельгийского футбольного клуба «Вестерло» Тур Диркс получил реальный тюремный срок за злостное нарушение карантинных мер, сообщает hln.be.

По информации источника, 13 декабря прошлого года 25-летний Диркс, несмотря на карантин, закатил в своей квартире в центре Антверпена вечеринку, на которую пригласил 14 друзей и подруг (в частности, нескольких игроков элитного бельгийского дивизиона, а также двух девушек, специально приехавших из Нидерландов). Гуляли, судя по всему, на славу, раз в половине четвертого ночи соседи футболиста вызвали полицию. Только приехавший наряд прервал тусовку. При этом сотрудники правоохранительных органов столкнулись с сопротивлением хорошо подвыпивших отдыхающих. Более того, в отчете полицейские указали, что на прощание гости обнимались друг с другом, словно в Бельгии не бушевала пандемия.

По информации издания, обвинение требовало для экс-игрока «Брюгге» Диркса, переболевшего коронавирусом в сентябре 2020-го, три месяца тюремного заключения и штраф в размере 4 тысяч евро, но в итоге футболист отделался одним месяцем тюрьмы и штрафом 400 евро. Остальные участники вечеринки по решению суда раскошелятся на 400−600 евро.

Кроме того, ФК «Вестерло» на сутки отправил своего форварда в больницу, чтобы Диркс своими глазами увидел, как врачи в противовирусном отделении борются с инфекцией. Юрист Тура отметил, что увиденное в больнице произвело на его клиента сильное впечатление. При этом Диркс не намерен оспаривать решение суда.

Добавим, что в текущем сезоне Тур Диркс провел за «Вестерло», занимающий во втором бельгийском дивизионе четвертое место, 20 матчей, забив один мяч и отдав две результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Реала» Лука Йович откупился от тюрьмы за 30 тысяч евро.

Фото Pro Shots, Belga



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