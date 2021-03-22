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Спорт

«Пожалуйста, не лги»: рассорившийся с «Шахтером» Тайсон подлил масла в огонь

21:14 22 марта 2021
Тайсон

Бывший капитан «Шахтера» Тайсон, оштрафованный на ползарплаты и отправленный в «дубль» за отказ выйти на замену в матче с «Ромой», опубликовал новый пост в соцсети.

Бразилец, у которого летом 2021 года заканчивается контракт с донецким клубом, разместил в Instagram провокационное обращение во время тренировки на беговой дорожке.

«Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше», — написал латиницей на русском языке Тайсон, опубликовав среди прочих символов песочные часы.

Отметим, что в прошлое воскресенье ведущий телепрограммы «Великий футбол» Александр Денисов, ссылаясь на слова Дарио Срны, заявил, что Тайсон после отказа выйти на замену в игре Лиги Европы закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с тренером «Шахтера» Луишем Каштру и директором по футболу Срной.

В нынешнем сезоне 33-летний Тайсон провел за «Шахтер» 24 матча, в которых забил лишь два гола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон хочет покинуть «Шахтер», чтобы быть ближе к больному раком отцу.

Фото Instagram

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