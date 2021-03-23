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Спорт

Титулованная украинская теннисистка выходит замуж

9:43 23 марта 2021
Надежда Киченок

28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок совсем скоро перестанет быть холостячкой. Спортсменка похвасталась на своей странице в Instagram обручальным кольцом. «День, который я точно никогда не забуду», — написала Надежда, прикрепив фото со своим женихом.

Добавим, что избранник Киченок – бывший теннисист Анатолий Лашкул, сын известного отечественного функционера и мецената Сергея Лашкула. Он младше Надежды почти на четыре года. Примечательно, что предложение своей возлюбленной Анатолий сделал на следующий день после победного для нее турнира в Санкт-Петербурге, где Надежда завоевала 33-й титул в карьере в паре с румынкой Ралукой-Йоаной Олару.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарная теннисистка Мария Шарапова выходит замуж за британского бизнесмена.

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