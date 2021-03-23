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Спорт

Непобедимому чемпиону мира по боксу грозит 7 лет тюрьмы за ДТП

14:39 23 марта 2021
Джервонта Дэвис

Обладателю чемпионского пояса WBA в легком весе американцу Джервонте Дэвису (24 победы, 23 из них — нокаутом), включенному своим соотечественником Теофимо Лопесом в топ-пятерку лучших боксеров-легковесов современности, грозят серьезные проблемы.

Еще в ноябре 2020-го боксер стал участником ночного ДТП в Балтиморе. Его Lamborghini проехал на красный свет и ударил другую машину, после чего нарушители не стали дожидаться полиции и скрылись с места аварии. В результате четверо людей, находившихся в пострадавшей машине, получили травмы различной степени тяжести, а одного пришлось госпитализировать.

Сразу же после происшествия представители полиции не утверждали, что именно боксер был за рулем автомобиля, но при этому указывали, что тот был в салоне. Сейчас же прокуратура Балтимора выдвинула Джервонте обвинения в нарушении 14 правил дорожного движения, среди которых управление автомобиля с недействительными водительскими правами и скрытие с места аварии, и передала дело в суд. В случае, если вина Дэвиса будет доказана по всем пунктам, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.

Отметим, что свой последний бой Джервонта Дэвис провел 31 октября прошлого года, нокаутировав в шестом раунде мексиканца Лео Санта Круза. На кону поединка стояли сразу два чемпионских пояса — титулы WBA в легкой весовой категории, которым владел американец, и WBA в полулегком весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда гольфа Тайгер Вудс перенес сложную операцию обеих ног после страшного ДТП.

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