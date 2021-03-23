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Спорт

Стало известно о степени серьезности травмы лидера «Шахтера»

12:19 23 марта 2021
Тарас Степаненко

Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко надолго выбыл из-за травмы, которая не позволит ему также сыграть в ближайших стартовых матчах отбора на ЧМ-2022 в составе национальной сборной.

Несмотря на оптимистические прогнозы, озвученные наставником «желто-синих» Андреем Шевченко в ходе предматчевой пресс-конференции, у футболиста не очень радужная ситуация. По информации сайта SportArena, повреждение, которое футболист получил в матче чемпионата Украины против «Руха» еще в конце февраля, спровоцировало рецидив старой травмы мениска. В итоге Степаненко предстоит длительный процесс восстановления, и не факт, что он успеет набрать форму к финальной части Евро-2020, которая стартует 11 июня.

Отметим, что данную информацию в «Шахтере» пока также не комментируют. В частности, ранее директор по футболу клуба Дарио Срна отмечал, что Степаненко потихоньку идет на поправку, но тренерский штаб не хочет форсировать восстановление, чтобы не рисковать здоровьем игрока.

Добавим, что в нынешнем сезоне 31-летний полузащитник, трансферная стоимость которого, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 8 млн евро, провел за «Шахтер» во всех турнирах 18 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус.

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