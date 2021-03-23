Отец форварда сборной Украины стал тренером клуба УПЛ

Тренерский штаб ПФК «Львов», сенсационно обыгравшего в Харькове донецкий «Шахтер» в рамках 19-го тура УПЛ, пополнился 51-летним Олегом Яремчуком — отцом форварда бельгийского «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука.

Как сообщает сайт Meta-ratings.com.ua, специалист будет помогать Анатолию Бессмертному, сменившему на должности главного тренера уволенного Виталия Шумского, с физической подготовкой футболистов. Отметим, что ранее Яремчук, получивший в прошлом году тренерский диплом УЕФА категории В, работал в юношеской команде «Львова».

Форвард сборной Украины Роман Яремчук с родителями

Отметим, что ПФК «Львов» благодаря победе над «Шахтером» поднялся с последнего места в турнирной таблице и, набрав 15 очков, занимает 12-ю строчку, опережая «Минай» и «Рух» на одно и два балла соответственно. Свой следующий поединок львовяне проведут после паузы, связанной с матчами сборных, сразившись на выезде с «Днепром-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 55-летний играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов обновил рекорд украинского футбола.

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