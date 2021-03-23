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Спорт

Джиган показал неожиданного «любимого украинского боксера»

14:11 23 марта 2021
Джиган

Реппер Джиган (Денис Устименко) дал неожиданный ответ на вопрос о том, кто является его любимым украинским боксером.

В сториз в Instagram, реагируя на вопрос фолловера, репер выложил фото с одним из самых известных и узнаваемых боксеров мира — американцем Майком Тайсоном.

На фото Джиган с Тайсоном, который является обладателем многих мировых рекордов, не побитых по сей день, стоят на пирсе. Не исключено, что фото было сделано в порту Одессы.

Один из подписчиков попросил репера показать удостоверение мастера спорта, которое Джиган и продемонстрировал. Он — мастер спорта по кикбоксингу.

Недавно супруга репера, Оксана Самойлова, сделала мужу подарок — посещение аттракцион, где можно громить мебель и автомобиль. Они вместе крушили все вокруг, попутно снимая процесс на видео.

Напомним, что осенью прошлого года в Лос-Анджелесе прошел бой легенд бокса — в ринге арены Staples Center сошлись 54-летний Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений, 1 ничья) и 51-летний Рой Джонс (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений, 1 ничья). Поединок продлился все отведенные восемь раундов, по итогам которых была присуждена ничья.

Фото со странички Джигана в социальных сетях.

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