Скандальный сумоист вырубил бойца ММА за семь секунд боя: видео убийственного нокаута

Знаменитый в прошлом боец сумо Цуеши Сударио стал одновременно и героем, и антигероем турнира по смешанным единоборствам (MMA), который прошел в Нагое (Япония) в рамках промоушена Rizin.

23-летний профессиональный борец, перешедший в ММА в прошлом году, нокаутировал своего соотечественника-японца Казуши Миямото за считанные секунды после начала боя. Этот нокаут (на 7-й секунде) стал самый быстрым в истории промоушена.

Правда, пока поверженный боец приходил в себя, в октагоне завязалась потасовка между представителями соперников. Команда Миямото негодовала из-за того, что Сударио продолжал добивать «отключившегося» соперника даже после остановки поединка.

Как сообщает mmafighting.com, за свой проступок Цуеши Сударио был оштрафован на четверть месячной зарплаты.

Это не первый раз, когда Сударио попадает в заголовки газет за плохое поведение. Его карьера в сумо закончилась в 2019 году после того, как он оскорбил и избил одного из молодых бойцов.

Добавим, что в ММА Сударио добыл третью победу в трех поединках, нокаутировав каждого из своих соперников в первом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 186-килограммовый боец ММА вырубил россиянина и… проиграл.

Фото tsuyoshi__13/instagram.com

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