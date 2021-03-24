Вратарь «Динамо» откровенно рассказал о расставании с матерью своей дочери

Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, вызванный в расположение сборной Украины на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022, вспомнил о тяжелом расставании со своей возлюбленной, известной украинской балериной Кристиной Шишпор, от брака с которой у спортсмена есть дочь.

«Я бы не хотел выносить все это на достояние общественности. Когда это происходило, то мы просто сели с ней и поговорили, что как ей, так и мне не нужны всплески в СМИ, и вообще это не наша вся история. Сели, поговорили, ко всему к этому пришли мирно и спокойно, чтобы Юля не наблюдала всего, чтобы не было большой травмы из-за решения вопросов. Я просто собрал вещи и ушел.

Прошло время, и мы поняли, что чего-то нового мы не можем принести друг другу. Сейчас у меня свои отношения, у Кристины — свои. Воспитываем дочь. Никто никуда не лезет, никто никого на конфликт не провоцирует. Мы не держим ни на кого зла. Все в порядке. Просто ушел в себя, в работу, расставил по полочкам, что мне нужно и как этого достичь", — откровенно поделился Бущан в эфире Youtube-передачи BurBuzz.

Отметим, что Георгий и Кристина поженились в 2014-м, когда вратарю было 19 лет, а его избраннице — 28. В сентябре того же года у пары родилась дочь, а спустя пять лет, в 2019-м, брак распался.

В 19 лет Бущан женился и стал отцом

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