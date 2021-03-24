В Индии во время матча обрушилась трибуна со зрителями: момент попал на видео

Трагедией едва не завершилась церемония открытия юношеского турнира по каббади, популярной в Индии игры, проходившего в городе Сурьяпет.

В один из моментов трибуна с болельщиками резко обрушилась, в результате чего пострадали около 100 человек (всего трибуны арены вмещают до 15 тысяч зрителей), двое из которых получили тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.

Отметим, что Индия является родоначальницей игры каббади, которая сочетает в себе элементы борьбы и пятнашек. Индийская сборная неизменно становилась чемпионом на четырех мировых первенствах, проводившихся с 2004-го по 2011 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время давки перед стадионом на Мадагаскаре погиб один человек.

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