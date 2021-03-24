«Я готов»: Усик рассказал о неожиданном повороте в своей карьере

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), предложивший британцу Джо Джойсу провести бой в Киеве на НСК «Олимпийский», выразил готовность к кардинальным изменениям в своей карьере.

В частности, крымчанин, проведший свой последний бой 31 октября прошлого года против британца Дерека Чисоры, не исключил своего перехода в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). «Мне недавно Дэйна Уайт (президент UFC. — Авт.) написал, не хочу ли я попробовать себя. Я ему ответил: „Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов“. Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, я стал начинающим кроссфитером, я воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», — поведал боксер в интервью Xsport.

Напомним, что наиболее вероятным следующим соперником нашего соотечественника станет британец Джо Джойс. Правда, пока представители боксеров не могут договориться об условиях боя между собой, и в итоге все решат промоутерские торги. На кону предстоящего поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик возглавил престижный рейтинг WBA, подвинув с вершины Деонтея Уайлдера.

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