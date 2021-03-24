«Мой новый рекорд»: экс-первая ракетка мира блеснула футбольным мастерством
В ожидании старта турнира WTA в Майами с призовым фондом 3,26 млн долларов бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп решила посетить стадион клуба MLS «Интер Майами» и блеснуть своими футбольными умениями.
«Мой новый рекорд», — подписала Симона под видео, на котором в течение минуты набивает мяч ногой и коленом 81 раз.
My new record#81— Simona Halep (@Simona_Halep) March 22, 2021
Video creds @darren_cahill@InterMiamiCF pic.twitter.com/osTWN0pY8k
Добавим, что в нынешнем году Халеп приняла участие на двух турнирах — в Мельбурне и на Открытом чемпионате Австралии, в обоих вылетев на четвертьфинальной стадии. Что касается сезона-2020, то у румынки, за карьеру заработавшей более 37 млн долларов призовых, три титула — в Дубае, Праге и Риме.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победившую на Уимблдоне Халеп встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов.34
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