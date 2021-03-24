Клуб-аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Следом за ФК «Львов», расставшимся с главным тренером Виталием Шумским и пригласившим на освободившуюся должность экс-динамовца Анатолия Бессмертного, об отставке главного тренера сообщил другой аутсайдер украинской премьер-лиги — закарпатский «Минай».

«На этой неделе состоялась встреча президента клуба Валерия Пересоляка с главным тренером Василием Кобиным. По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон. Кто будет готовить команду к матчу очередного тура УПЛ с коваливским „Колосом“ — сообщим позже», — говорится на официальном сайте «Миная».

Отметим, что Кобин выступал за закарпатский клуб в качестве игрока во второй лиге, а когда команда вышла в первый дивизион, то стал главным тренером. Под руководством специалиста «Минай», представляющий небольшое село на Закарпатье с населением чуть более трех тысяч человек, завоевал путевку в премьер-лигу.

Правда, в своем дебютном сезоне в элите «Минай» одержал всего три победы в 18 турах чемпионата и, набрав 14 очков, опережает лишь на один балл идущий последним львовский «Рух».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец форварда сборной Украины Романа Яремчука вошел в тренерский штаб ФК «Львов».

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