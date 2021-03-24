Молодежная сборная Украины с поражения стартовала на престижном турнире в Турции

В среду, 24 марта, молодежная сборная Украины по футболу провела первый матч на престижном международном турнире Antalya Cup, который проходит в турецкой Анталье. Соперником «желто-синих», которые являются действующими победителями соревнований (украинская команда триумфовала в Турции в 2019-м, а в 2020-м турнир не проводился), стала команда Болгарии.

Украина U21 — Болгария U21 — 1:2

Украина: Турбаевский, Семилет, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Сыч (Желизко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагару, 63), Кухаревич (Исаенко, 63).

Голы: Назаренко (10) — Янков (20), Крастев (52).

Открыв счет уже на 10-й минуте, когда игрок «Днепра-1» Александр Назаренко точно пробил из пределов штрафной, наши ребята еще до перерыва позволили сопернику отыграться после ошибки голкипера, а в дебюте второго тайма и вовсе выйти вперед после точного удара со штрафного. В итоге до конца матча счет больше не менялся, и «желто-синие» стартовали на турнире с минимального поражения.

Отметим, что также в соревнованиях, кроме Украины и Болгарии, принимают участие молодежные сборные Казахстана, Северной Македонии, Узбекистана и Словакии. С последними двумя подопечным Руслана Ротаня (на фото в заголовке) предстоит сыграть 27-го и 29 марта соответственно. Согласно регламенту турнира, победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.

Добавим, что отборочный турнир на Евро-2023 (U21) начнется для наших ребят 3 сентября. В одной группе с «желто-синими» за путевку в финальный турнир европейского первенства будут бороться Франция, Сербия, Северная Македония, Фарерские острова и Армения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Артем Довбик не полетел с командой во Францию по странной причине.

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