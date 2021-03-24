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Спорт

Чемпионка мира погибла под снежной лавиной

19:26 24 марта 2021
Жюли Помагальски

В Швейцарских Альпах в результате схода снежной лавины погибла 40-летняя чемпионка мира по сноуборд-кроссу француженка Жюли Помагальски.

Федерация лыжного спорта Франции сообщила, что трагедия произошла во вторник, 23 марта. А французские и швейцарские СМИ уточнили, что сход лавины произошел на горе Гемссток в швейцарском кантоне Ури. Также вместе с Жюли погиб и сопровождавший ее гид Бруно Кутелли.

«Французская олимпийская команда оплакивает трагическую гибель Жюли», — выступил с коротким соболезнованием НОК Франции на своей странице в Twitter.

Добавим, что Помагальски стала чемпионкой мира в 1999-м в немецком Берхтесгадене, став в 18 лет самой молодой золотой медалисткой в данной дисциплине. Также Жюли принимала участие в двух Олимпиадах — в 2002-м в Солт-Лейк-Сити и в 2006-м в Турине — но осталась без олимпийских наград.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись со 150-метровой высоты.

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