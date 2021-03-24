Футболист «Миная» сразился с Роналду, Модрич повторил рекорд Срны: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

В среду, 24 марта, на футбольных полях Европы стартовал отборочный турнир чемпионата мира, финальную стадию которого с 21 ноября по 18 декабря 2022 года примет Катар (хозяева турнира играют в европейском отборе вне конкурса).

Квалификация ЧМ-2022. 1-й тур

Группа D

Франция — Украина — 1:1 (Гризманн, 19 — Кимпембе, 57, в свои ворота).

Финляндия — Босния и Герцеговина — 2:2 (Пукки, 58, 77 — Пьянич, 55, Стеванович, 84). На 55-й минуте Пьянич (Босния и Герцеговина не реализовал пенальти).

Финны, с которыми подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть в ближайшее воскресенье в Киеве, не смогли на Олимпийском стадионе в Хельсинки удержать победу над боснийцами.



Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Украина — Финляндия, Казахстан — Франция.

Группа А



Сербия — Ирландия — 3:2 (Влахович, 40, Митрович, 69, 73 — Браун, 18, Коллинз, 86).

Португалия — Азербайджан — 1:0 (Медведев, 36, в свои ворота).

В поединке, который состоялся на «Ювентус Стэдиум» в Турине, в составе сборной Азербайджана дебютировал форвард украинского «Миная» Анатолий Нуриев, отыгравший весь второй тайм против самого Криштиану Роналду и действующих чемпионов Европы.

Кстати, Катар, выступающий в группе А вне конкурса, победил в спарринге в венгерском Дебрецене Люксембург — 1:0 (Мунтари, 12; на 87-й минуте у люксембуржцев удален Скендерович).

Во втором туре 27 марта в группе состоятся поединки: Сербия — Португалия, Ирландия — Люксембург и спарринг Катар — Азербайджан.

Группа Е

Бельгия — Уэльс — 3:1 (де Брюйне, 22, Т. Азар, 28, Лукаку, 73, с пенальти — Уилсон, 11).

Эстония — Чехия — 2:6 (Саппинен, 12, Аниер, 86 — Шик, 18, Барак, 27, Соучек, 32, 43, 48, Янкто, 56).

Из-за положительного теста на коронавирус у одного из футболистов все игроки эстонской сборной (кроме тех, кто переболел COVID-19 раньше) плюс тренерский штаб во главе с Томасом Хэберли были отправлены на самоизоляцию, и против Чехии на нейтральном поле (в польском Люблине) по сути сыграли «лучшие из худших».

Отметим, что в составе номинальных гостей хет-триком отметился одноклубник Андрея Ярмоленко по «Вест Хэм» Томаш Соучек.

Во втором туре 27 марта в группе состоятся поединки: Беларусь — Эстония, Чехия — Бельгия.

Группа G

Турция — Нидерланды — 4:2 (Йылмаз, 15, 34, с пенальти, 81, Чалханоглу, 46 — Классен, 75, Л. Де Йонг, 77). На 90+4-й минуте Депай (Нидерланды) не реализовал пенальти.

Будущий оппонент сборной Украины в группе Евро-2020 команда Нидерландов потерпела фиаско в суперрезультативном поединке на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Героем матча стал 35-летний форвард «Лилля» и сборной Турции Бурак Йылмаз, оформивший хет-трик. Это первый «трюк со шляпой» ветерана с июня 2015 года, когда он принес «Галатасараю» победу в матче Кубка Турции против «Бурсаспора» — 3:2.

Кстати, голландцы не пропускали в свои ворота четыре мяча с августа 2017 года, когда в отборочном поединке ЧМ-2018 уступили на «Стад де Франс» Франции (0:4).

Латвия — Черногория — 1:2 (Икауниекс, 40 — Йоветич, 41, 83).

Гибралтар — Норвегия — 0:3 (Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57).

Норвежцы вышли на поединок с Гибралтаром в белых футболках с надписью «Права человека, на поле и вне его». Акция связана с подготовкой к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Норвежские клубы ранее призывали бойкотировать турнир национальной командой из-за нарушений прав человека в Катаре, где за время подготовки к турниру погибли более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки.

Во втором туре 27 марта в группе состоятся поединки: Черногория — Гибралтар, Нидерланды — Латвия, Норвегия — Турция.

Группа Н

Мальта — Россия — 1:3 (Нбонг, 56 — Дзюба, 23, Марио Фернандес, 35, Соболев, 90).

Форвард «Зенита» Артем Дзюба с 27 голами опередил Владимира Бесчастных (26) и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Чаще за команду страны-агрессора забивал лишь Александр Кержаков (30 мячей).



Словения — Хорватия — 1:0 (Ловрич, 15).

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел 134-й поединок за сборную Хорватии, повторив рекорд экс-футболиста «Шахтера» Дарио Срны по числу матчей за национальную команду.

Кипр — Словакия — 0:0.

Во втором туре 27 марта в группе состоятся поединки: Россия — Словения, Хорватия — Кипр, Словакия — Мальта.

В четверг, 25 марта, в рамках первого тура в отборе ЧМ-2022 сыграют: группа В — Испания — Греция, Швеция — Грузия; группа С — Италия — Северная Ирландия, Болгария — Швейцария; группа F — Израиль — Дания, Молдова — Фарерские острова, Шотландия — Австрия; группа I — Англия — Сан-Марино, Венгрия — Польша, Андорра — Албания; группа J — Германия — Исландия, Румыния — Северная Македония и Лихтенштейн — Армения.

Отметим, что 24 марта состоялись также несколько товарищеских матчей: Беларусь — Гондурас — 1:1 (Савицкий, 22 — Лопес, 45; на 55-й минуте у белорусов удален Лаптев), Косово — Литва — 4:0 (Зенели, 27, 71, Мурики, 63, Халими, 79).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форварду Артему Довбику не разрешили сыграть за сборную Украины во Франции.

Фото uefa.com

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