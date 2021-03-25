Владе Седан пришлось раздеваться, чтобы на «Стад де Франс» сбылась мечта Зинченко

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, ставший в матче отбора ЧМ-2022 против чемпиона мира Франции (1:1) самым молодым капитаном нашей национальной команды в официальном поединке, признался после игры, что на «Стад де Франс» сбылась одна его мечта.

«Статус капитана? О повязке говорить не стоит, — рассказал Александр Зинченко в эфире программы «Главная команда» на телеканале «Футбол». — Мечты нужны для того, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась. Я этим очень горжусь. От игры у меня двоякое ощущение. Результат против чемпионов мира очень хороший, но всегда хочется добиться большего. Сегодня мы играли не по привычной схеме (в три центральных защитника. — Авт.), но в целом добились того, чего хотели. Наш план на игру удался. Соперник создал не так много моментов. Мы здорово сыграли в обороне.

Да, были некоторые ошибки. Гризманн забил фантастический гол, но я уже видел повтор — он забил после офсайда (перед выходом на второй тайм немецкий ассистент арбитра извинился перед Андреем Шевченко за свою ошибку. — Авт.). Несмотря на это, в целом судейство было на хорошем уровне. Претензий ни к кому нет. Все мы люди, все мы ошибаемся.

Каким был наш план на игру? Если вы видели нашу схему, то понимали, что у нас была задача как минимум не пропустить. Знали, что у нас все равно будут появляться моменты, хотя и не так много. Выжали из них максимум и добились положительного результата.

В концовке начали немного уставать, но главный тренер начал вовремя делать замены и освежать игру. В середине поля приходилось выполнять много беговой работы. Как следствие, когда у нас был мяч, не хватало сил выйти из обороны. Немного подсели в конце. Если в следующем матче не обыграем Финляндию, то ничья с Францией мало что будет значить".

Кстати, супруга Зинченко — Влада Седан, работающая на телеканале «Футбол», рассказала в эфире, что ее мужу, как и другим игрокам-сборникам, «Манчестер Сити», чтобы снизить риск заражения коронавирусом, предоставил для поездки в лагерь национальной команды персональный самолет. На борту находились только члены экипажа и сам Александр Зинченко.

Кроме того, уже во время матча Франция — Украина супруга Зинченко, поскольку она девушка суеверная, при счете 1:0 в пользу французов прибегла к проверенному «фартовому» методу. Как рассказала сама Влада, в перерыве они быстренько метнулась в гримерку и… переоделась. В очередной раз сработало! В поединке, в котором ее муж впервые вывел сборную Украины с капитанской повязкой, «желто-синие» смогли уйти от поражения в дуэли с действующим чемпионом мира Францией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперники сборной Украины в группе Финляндия и Босния и Герцеговина сыграли в Хельсинки вничью.

Фото uaf.ua, Instagram



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