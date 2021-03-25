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Спорт

Футболист «Лацио» погиб в автокатастрофе спустя три дня после 19-летия

10:04 25 марта 2021
Даниэль Герини

Полузащитник молодежной команды «Лацио» Даниэль Герини, которому в прошлое воскресенье исполнилось 19 лет, трагически погиб накануне вечером в автокатастрофе в Риме, сообщает Football Italia.

По данным источника, Smart Forfour, в котором ехал Герини и двое его друзей-сверстников, столкнулся лоб в лоб с «Мерседесом» под управлением 68-летнего водителя. Даниэль скончался на месте, его друзья доставлены в больницу в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Госпитализирован и водитель «Мерседеса», но у него менее серьезные травмы.

«Все еще не верим и потрясены этой болью. Президент и все члены нашего клуба сейчас вместе с семьей Даниэля Герини», — сказано в сообщении пресс-службы «Лацио».

Кроме римского клуба, Герини выступал за юношеские команды «Торино», «Фиорентины» и СПАЛ. Также Даниэль успел поиграть за юношеские сборные Италии U15 и U16.

Даниэль Герини с футболистом сборной Италии Андреа Белотти

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной ЮАР Мачека Модиша погиб в автокатастрофе.

Фото Getty Images, Instagram, it.blastingnews.com

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