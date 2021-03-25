В воскресенье, 28 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая на старте отбора ЧМ-2022 вничью на поле чемпионов мира французов (1:1), проведет на пустом столичном «Олимпийском» поединок квалификации ЧМ-2022 против участника Евро-2020 команды Финляндии, которая в первой игре упустила в Хельсинки победу над боснийцами — 2:2 (арбитр — Иштван Ковач из Румынии).

Видеообзор матча Финляндия — Босния и Герцеговина — 2:2

В прежние годы Украина и Финляндия пересекались в одной отборочной группе ЧМ-2018. «Желто-синие» с трудом обыграли соперника и в Одессе (1:0), и в Тампере (2:1).

В то же время не стоит забывать, что финны выиграли три из пяти последних матчей на полях соперников, одолев Ирландию (1:0), Францию (2:0) и Болгарию (2:1).

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение подопечным Андрея Шевченко. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу Украины принимает с коэффициентом 1,62, на ничью — 3,60, на выигрыш парней Маркку Канервы — 6,40.

В прямом эфире поединок Украина — Финляндия покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Также прямая трансляция с киевского «Олимпийского» запланирована на «Матч! Футбол 3» (Россия).

Квалификация ЧМ-2022. 2-й тур

27 марта (суббота)

Россия — Словения 16:00 «Футбол 3»

Черногория — Гибралтар 16:00 «Футбол 2»

Хорватия — Кипр 19:00 «Футбол 1»

Нидерланды — Латвия 19:00 «Футбол 2»

Норвегия — Турция 19:00 «Футбол 3»

Чехия — Бельгия 21:345 «Футбол 1»

Сербия — Португалия 21:45 «Футбол 2»

Уэльс — Мексика (товарищеский матч) 21:45 «Футбол 3»

28 марта (воскресенье)

Казахстан — Франция 16:00 «Футбол 1»

Греция — Гондурас (товарищеский матч) 17:00 «Футбол 3»

Грузия — Испания 19:00 «Футбол 1»

Албания — Англия 19:00 «Футбол 2»

Северная Ирландия — США (товарищеский матч) 19:00 «Футбол 3»

Украина — Финляндия 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

Румыния — Германия 21:45 «Футбол 2»

Болгария — Италия 21:45 «Футбол 3»

Положение команд в группе D: 1. Босния и Герцеговина — 1 очко (1 матч); 2. Финляндия — 1(1); 3. Украина — 1 (1); 4. Франция — 1 (1); 5. Казахстан — 0 (0).

В среду, 31 марта, в квартете D сыграют: Украина — Казахстан, Босния и Герцеговина — Франция.

Как известно, прямые путевки в финальный турнир ЧМ-2022 получат только победители каждой группы. Кроме того, три участника предстоящего ЧМ определятся в специальном плей-офф, участие в котором примут 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также две команды из числа лучших победителей своих групп Лиги наций-2020/2021, которые не попали на мундиаль напрямую или еще не стали участниками плей-офф.

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Фото uaf.ua

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