Плохая примета: c олимпийским огнем приключилось неладное, едва его зажгли

В четверг, 25 марта, в Японии стартовала эстафета олимпийского огня летних Игр в Токио, которые состоятся с 21 июля по 8 августа и пройдут без иностранных болельщиков, сообщает tokyo2020.org.

Олимпийский огонь зажгли в Национальном тренировочном центре J-Village, символе восстановления Фукусимы после того, как более 18 тысяч человек погибли после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. В ближайший 121 день в рамках эстафеты под девизом «Надежда освещает наш путь» около 10 тысяч человек пронесут факел через все 47 префектур Японии. Право стать первым факелоносцем доверили чемпионке мира по футболу Азусе Ивашимизу.

Правда, в первый же день не обошлось без сюрпризов: в один из моментов факел погас, его пришлось зажигать вновь. Плохая примета. Японские СМИ пишут, что пламя погасло из-за неисправной горелки и вскоре было восстановлено от резервной лампады.

Напомним, в марте 2020-го было объявлено, что из-за пандемии коронавируса Игры в Токио перенесены на 2021 год. Эстафета олимпийского огня, доставленного в Японию из Греции, также была приостановлена ​​за два дня до ее начала в Фукусиме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россию оставили на Олимпийских играх без «Катюши».

Фото tokyo2020.org

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter