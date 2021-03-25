В четверг, 25 марта, легендарному украинскому боксеру, олимпийскому чемпиону, экс-чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO, а также журнала The Ring Владимиру Кличко, который вместе с братом Виталием вошел в топ-10 лучших супертяжеловесов-нокаутеров в истории, исполнилось 45 лет.

За свою яркую карьеру в профессиональном боксе украинец одержал 64 победы (при пяти поражениях), 54 (!) боя завершив нокаутом.

Лучшие нокауты в карьере Владимира Кличко

Кстати, Кличко-младшему до сих пор принадлежит рекорд в супертяжелом весе: он владел титулом чемпиона мира 4 382 дня.

В 2013 году перед боем с итальянцем Франческо Пьянетой Владимир измерил силу своего удара правой рукой на манекене для краш-тестов. Датчики зафиксировали силу удара украинца, равную 700 кг.

Cвой последний поединок Кличко-младший провел в апреле 2017-го, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа бой за чемпионские пояса по версиям WBA, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

В конце прошлого года Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы.

Напомним, что после расставания с американской актрисой Хейден Панеттьер легендарный боксер воспитывает 6-летнюю дочь Кайю Евдокию.

С золотой олимпийской медалью Игр в Аталанте

С дочерью Кайей Евдокией

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко показал отличную форму в спарринге.

Фото Instagram

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