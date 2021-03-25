Олимпийский чемпион после прыжка с трамплина рухнул на землю на скорости 100 км/ч: жуткое видео

Ужасный эпизод произошел на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, проходящем в словенской Планице.

Как сообщает телеканал TVP Sport, во время разминки норвежский спортсмен Даниэль-Андре Танде потерял равновесие в полете и рухнул на землю, при этом в момент падения его скорость составляла 102,6 км/ч. В бессознательном состоянии пострадавший был доставлен на вертолете в больницу Любляны.

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24… #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm — Piotr Bąk (@bo0nkers) March 25, 2021

Отметим, что Танде — олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в командном первенстве по прыжкам с большого трамплина, а также четырехкратный чемпион мира по полетам на лыжах. В начале 2018 года у норвежца был диагностирован синдром Стивенса-Джонсона — редкое заболевание кожи, из-за борьбы с которым Даниэль-Андре пропустил пять месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что швейцарский горнолыжник Урс Криенбюль пролетел 70 метров на скорости 147 км/ч.

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