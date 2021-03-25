Свитолина стартовала на турнире в Майами с тяжелой победы

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на турнире WTA в Майами с призовым фондом 3,26 млн долларов.

Наша соотечественница пропускала первый круг, поскольку занимает высокую позицию в мировой иерархии, и во втором раунде встречалась с американкой Шелби Роджерс (52-я). Ранее теннисистки встречались между собой трижды, и во всех случаях — в 2014-м в японской Осаке, в 2017-м в австралийском Брисбене и в том же году на US Open — сильнее была украинка.

На этот раз Элине пришлось изрядно попотеть. Первый раунд оказался за американкой, выигравшей пять геймов подряд, но Свитолина смогла собраться и переломить ход поединка, сначала сравняв счет в напряженной борьбе, а затем и вовсе на классе выиграв поединок — 3:6, 7:5, 6:3.

«С Роджерс всегда непросто играть, она хорошо пробивает по мячу. Думаю, что когда я лидировала в первом сете, она начала находить свой теннис и в итоге провела отличный матч. Я рада, что смогла вернуться в игру, я старалась внести коррективы, бегать за каждым мячом — и в результате это принесло свои плоды. Думаю, что всем игрокам сейчас трудно. Я стараюсь наслаждаться каждой игрой, своими матчами перед болельщиками, и не оцениваю уровень своего выступления, просто стараюсь сохранять положительный настрой», — поделилась своими эмоциями украинка после игры.

Добавим, что в третьем раунде Свитолина, заработавшая уже 26 тысяч долларов призовых, сразится с россиянкой Еленой Александровой (34-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп блеснула футбольным мастерством перед стартом турнира в Майами.

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