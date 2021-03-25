Шок в Гранаде и результативное возвращение Ибрагимовича: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

В четверг, 25 марта, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, финальную стадию которого с 21 ноября по 18 декабря 2022 года примет Катар.

Группа В

Испания — Греция — 1:1 (Мората, 33 — Бакасетас, 56, с пенальти).

Испанцы прервали серию из девяти подряд домашних побед. Вдвойне обидно, что «Красная фурия» пропустила гол с единственного удара соперника за матч, который гости нанесли с пенальти.

Швеция — Грузия — 1:0 (Клаэссон, 35).

39-летний Златан Ибрагимович был впервые вызван в сборную Швеции с июня 2016-го, когда она в составе национальной команды выступал на Евро-2016 во Франции, после чего объявил о завершении карьеры в «тре крунур». И форвард показал, что еще может быть полезен команде, отдав голевой пас на Клаэссона в первом тайме.

Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Грузия — Испания, Косово — Швеция.

Группа С

Италия — Северная Ирландия — 2:0 (Берарди, 14, Иммобиле, 39).

Матч против Северной Ирландии стал для защитника туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи сотым за национальную команду. Футболист занимает восьмое место в истории сборной, кто достиг этой отметки. Рекордсмен по количеству игр — Джанлуиджи Буффон (176), на втором месте Фабио Каннаваро (136), замыкает тройку Пауло Мальдини (126).

Болгария — Швейцария — 1:3 (Десподов, 46 — Эмболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 12).

Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Болгария — Италия, Швейцария — Литва.

Группа F

Израиль — Дания — 0:2 (Брэйтуэйт, 13, Винд, 67).

Молдова — Фарерские острова — 1:1 (Николаеску, 9 — М. Олсен, 83).

Шотландия — Австрия — 2:2 (Хенли, 71, Макгинн, 85 — Калайджич, 55, 80).

Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Дания — Молдова, Израиль — Шотландия, Австрия — Фарерские острова.

Группа I

Англия — Сан-Марино — 5:0 (Ворд-Праус, 14, Кальвер-Льюин, 21, 53, Стерлинг, 31, Уоткинс, 83).

Венгрия — Польша — 3:3 (Шаллаи, 6, 53, Орбан, 78 — Пьонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовски, 83). На 90+4-й минуте удален Фиола (Венгрия).

Андорра — Албания — 0:1 (Леньяни, 41).

Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Албания — Англия, Сан-Марино — Венгрия, Польша — Андорра.

Группа J

Германия — Исландия — 3:0 (Горетцка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56).

Футболисты «бундестим» вышли на матч с Исландией в специальных футболках с буквами, образовав надпись Human Rights («Права человека»). Таким образом немцы выразили свою солидарность с акцией против нарушения прав человека в Катаре, где пройдет чемпионат мира в 2022 году. Отметим, что накануне аналогичную акцию провели футболисты сборной Норвегии, выйдя на игру квалификации в Гибралтаре в футболках с надписью «Права человека — на поле и вне его».

Румыния — Северная Македония — 3:2 (Тенасэ, 28, Валентин, 50, Хаджи, 86 — Адеми, 83, Трайковски, 84).

Лихтенштейн — Армения — 0:1 (Барсегян, 84).

Во втором туре 28 марта в группе состоятся поединки: Румыния — Германия, Армения — Исландия, Северная Македония — Лихтенштейн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде с чемпионами мира.

Фото Twitter Федерации футбола Испании

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter