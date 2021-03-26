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Спорт

Футболист «Динамо» второй раз заразился коронавирусом

10:20 26 марта 2021
Миккель Дуэлунд

Первый в истории киевского «Динамо» легионер из Дании Миккель Дуэлунд, у которого после заражения коронавирусом в ноябре прошлого года возникли осложнения, второй раз заболел COVID-19. На сей раз болезнь у полузащитника «бело-синих» протекала бессимптомно, сообщает tipsbladet.dk.

«Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращение на поле. Я очень хотел бы быть готовым к матчам после перерыва в связи со встречами сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, где мы сейчас выступаем действительно хорошо», — рассказал Миккель Дуэлунд.

Напомним, что талантливый футболист перешел в «Динамо» летом 2018-го из датского «Мидтьюлланда» за 4 млн евро. Но в декабре того же года Дуэлунд надолго выбыл из строя из-за двойного перелома лодыжки в матче Лиги Европы против «Яблонца». В нынешнем сезоне Миккель провел на поле в общей сложности всего 69 минут в трех сыгранных матчах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус.

Фото ФК «Динамо»

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