Английский вратарь организовал дикий гол в свои ворота: видео курьеза

Английский вратарь шотландского «Дамбартона» Сэм Рэмсботтом стал антигероем поединка третьего дивизиона чемпионата Шотландии против «Форфар Атлетик», сообщает dailyrecord.co.uk.

На 57-й минуте встречи 24-летний голкипер, дебютировавший в этот день в составе своей команды, попытался выбить мяч в поле, но попал в спину своему защитнику Райану Макгиверу. Несмотря на отчаянные попытки Рэмсботтома исправить ситуацию, мяч закатился в ворота.

По иронии судьбы, этот «самострел» оказался решающим в поединке и принес победу гостям (1:0).

«Это была очень досадная ошибка Сэма, и он это знает. Это самый странный гол, который я только могу вспомнить в истории футбола. Сочувствуем ему, потому что это был его дебют, но, к сожалению, такова жизнь вратаря», — рассказал после матча главный тренер «Дамбартона» Джим Даффи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неуклюжий арбитр помешал команде забить гол в пустые ворота.

Фото galwayunitedfc. ie

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