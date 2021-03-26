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Спорт

Где смотреть онлайн «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Бухарест): расписание трансляций спарринга

12:36 26 марта 2021
Мирча Луческу

В субботу, 27 марта, на столичной арене имени Валерия Лобановского состоится товарищеский матч между киевским «Динамо», прекратившим выступления в еврокубках, и его одноклубниками из Бухареста.

18-кратный чемпион Румынии в последнее время испытывает очень серьезные финансовые проблемы и намерен за счет продажи виртуальных билетов на игру в Киеве (поединок из-за коронавирусных ограничений состоится без зрителей) заработать деньги, необходимые клубу для получения лицензии на следующий сезон. Самый дешевый виртуальный билет на матч стоит 2 евро, а самый дорогой — 20,5 евро.

Отметим, что гости из Бухареста, занимающие в чемпионате страны лишь 14-е место, прибыли в Киев в пятницу, 26 марта, и разместились на тренировочной базе киевского «Динамо», которое взяло на себя все расходы по пребыванию одноклубников в Украине. В составе динамовцев из Бухареста — 22 футболиста (Анте Пульич, Пол Антон, Стелиано Филиа и Адам Немек пропустят встречу из-за коронавируса или травм).

Напомним, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу в свое время играл за бухарестское «Динамо», завоевав с командой восемь трофеев, а позже тренировал коллектив из столицы Румынии, выиграв чемпионат страны и дважды национальный Кубок.

В прямой трансляции поединок «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Бухарест) покажут в 17:00 телеканал «2+2» и YouTube-канал столичного клуба (с задержкой в четыре минуты).

Товарищеский матч

27 марта (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Бухарест) 17:00 «2+2»

Напомним, что свой следующий матч в рамках чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу проведут в воскресенье, 4 апреля, на поле «Александрии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире отборочный матч ЧМ-2022 Украина — Финляндия.

Фото ФК «Динамо»

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