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Спорт

Красавица Дарья Билодид поразила образом а-ля Монро

14:04 26 марта 2021
Дарья Билодид

Одна из самых красивых спортсменок мира, самая юная двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, недавно назвавшая своего «героя», порадовала поклонников новыми снимками в Instagram, представ в новом образе.

«Сияй ярко», — написала спортсменка на английской языке.

Пост 20-летней спортсменки за пару дней собрал более 20 тысяч лайков и множество восхитительных комментариев. «Моя красотка. Обожаюююю!!!» — написала подруга Дарьи, украинская гандболистка Мария Сухая. «Класс! Стильно, оригинально», «Вау, крутой образ», «Выглядишь, как Мерелин Монро», «Симпатюлька», «Шикарная», — отмечают другие поклонники дзюдоистки.

Отметим, что Дарья Билодид целенаправленно готовится к чемпионату Европы, который пройдет 16−18 апреля в Лиссабоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид рассталась с футболистом «Динамо» Денисом Поповым.

Фото Instagram

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