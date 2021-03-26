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Спорт

Новичок УПЛ «Минай» назначил главным тренером ровесника Милевского

16:23 26 марта 2021
Николай Цымбал

Новичок украинской премьер-лиги «Минай», отправивший в отставку главного тренера Василия Кобина, объявил на официальном сайте клуба о назначении нового наставника команды.

Вопреки слухам (в частности, в «Минай» сватали Александра Севидова и Сергея Ковальца), им стал 36-летний экс-помощник Кобина Николай Цымбал, который будет готовить команду к ближайшему матчу премьер-лиги против «Колоса» (4 апреля в Ужгороде) и другим поединкам.

Правда, дебют Цымбала (кстати, ровесника знаменитого форварда «Миная» Артема Милевского) у руля сельской команды состоится еще раньше: в субботу, 27 марта, «Минай» отправиться в Венгрию, где проведет спарринг с «Кишвардой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев возглавил «Олимпик».

Фото ФК «Минай»

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