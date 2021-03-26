Уайт перевесил Поветкина перед боем-реваншем в Гибралтаре: видео церемонии



В заморском владении Великобритании Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания временного чемпиона мира по версии WBC, российского боксера Александра Поветкина (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) и британца Диллиана Уайта (27 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) в преддверии их боя-реванша, который намечен в спорткомплексе Europа Point в субботу, 27 марта.

Вес 41-летнего Поветкина составил (103,5 кг), а его 32-летний соперник оказался на 8,6 кг тяжелее (112,1 кг).

Отметим, что россиянин и британец живут перед боем в семиэтажном яхте-отеле Sunborn стоимостью почти 200 млн долларов, а дуэль взглядов провели… посреди пруда.

Напомним, что первый бой Поветкина и Уайта состоялся 22 августа прошлого года в поместье известного промоутера Эдди Хирна в пригороде Лондона. Тогда россиянин в бою за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять и в итоге отправил Уайта в глубокий нокаут. С тех пор реванш несколько раз переносили. Одна из причин — Поветкин в конце 2020-го переболел коронавирусной инфекцией.

Кстати, именно нокаут в исполнении россиянина в бою с Уайтом стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Александра Поветкина родился сын.

Фото Instagram, sunborngibraltar.com

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