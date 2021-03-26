Футболист молодежной сборной Украины подписал контракт с французским клубом

Нападающий «Руха» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич перешел во французский «Труа», сообщает пресс-служба львовского клуба. Правда, до окончания сезона 19-летний форвард будет выступать за команду Ивана Федыка и только 1 июля (в день своего 20-летия!) станет игроком французского клуба.

Отметим, что «Труа» лидирует во втором по силе французском дивизионе. В 2020 году клуб купила компания Cit FootballGroup, которая владеет, в частности, «Манчестер Сити».

— Эмоции приятные. Давно этого ждал, — цитирует Николая Кухаревича официальный сайт ФК «Рух». — Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый уровень. Моя мечта стала ближе. Конечно же, не ожидал, что в моих услугах будет заинтересована компания City Football Group. Но для того мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из них.

Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского «Труа». Интересная команда, надеюсь, по итогам сезона она повыситься в классе.

Впрочем, сейчас все мои мысли только о «Рухе». Наша главная задача — сохранить прописку в премьер-лиге. Мне как форварду хочется как можно больше забить мячей. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели.

Кстати, новичок УПЛ «Рух», занимающий в турнирной таблице последнее, 14-е, место, впервые продал своего футболиста за рубеж.

Напомним, что прошлым летом воспитанник «Волыни» Николай Кухаревич был близок к переходу в бельгийский «Андерлехт», но трансфер сорвался. В эти дни форвард в составе украинской «молодежки» выступает на турнире Antalya Cup в Турции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Рух» подписал контракт с легендой сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.

Фото ФК «Рух»

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