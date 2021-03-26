Знаменитый футболист Давор Шукер расстался со жгучей экс-«Мисс Хорватия»

Знаменитый экс-форвард «Реала» и сборной Хорватии 53-летний Давор Шукер, уже почти девять лет возглавляющий национальную федерацию футбола, расстался с моделью и певицей Кристиной Брало, которая моложе его на 25 лет, сообщает 24sata.hr.

В 2013 году красавица с ростом 178 см и идеальными формами (90−60−90) стала «Мисс Хорватия», а в последнее время занималась своей певческой карьерой. С Шукером девушка встречалась всего полгода, но успела получить от возлюбленного «Мерседес» за 80 тысяч евро с номерными знаками, на которых красовались ее инициалы и дата рождения.

Как сообщают хорватские СМИ, Кристина решила порвать с лучшим бомбардиром в истории сборной Хорватии после того, как он не взял ее с собой в поездку в США. После расставания с Давором девушка закрыла доступ к своим соцсетям. Хотя «горячих» фото красотки в сети хватает.

Кстати, Кристина Брало была далеко не первой моделью, с которой Шукеру приписывали романы. Ранее у него были серьезные отношения с бывшей «Мисс Хорватия» Майей Цветкович, с моделями Драганой Радошевич и Кристиной Брадач, а также с испанской телеведущей Аной Обрегон, которой он сделал предложение, но так и не женился.

Во время выступлений в «Реале» Давор встречался с испанской телеведущей Аной Обрегон

Напомним, что за годы яркой карьеры Давор Шукер выступал за «Осиек», загребское «Динамо», «Севилью», «Реал», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Мюнхен 1860». В футболке сборной Хорватии (69 поединков, 45 мячей) он стал бронзовым призером ЧМ-1998, а в футболке «Реала» — чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка.

В составе сборной Хорватии Давор Шукер забил 45 мячей и стал бронзовым призером чемпионата мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании назвали имя красавицы, разрушившей брак Икера Касильяса.

Фото Instagram

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