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Спорт

Легкоатлет выиграл забег и «нырнул» под трибуну: забавное видео

17:29 27 марта 2021
Легкая атлетика

Курьезный эпизод произошел на соревнованиях по легкой атлетике, проходивших в испанском Мадриде.

Во время спринтерского забега на 60 метров один из участников, обогнав всех соперников, не смог остановиться на финише и, споткнувшись, улетел под трибуну. Видимо, от переизбытка эмоций от победы… Организаторы пока не сообщают о состоянии здоровья спортсмена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы в польском Торуне.

Фото Pixabay

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