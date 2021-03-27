Легкоатлет выиграл забег и «нырнул» под трибуну: забавное видео

Курьезный эпизод произошел на соревнованиях по легкой атлетике, проходивших в испанском Мадриде.

Во время спринтерского забега на 60 метров один из участников, обогнав всех соперников, не смог остановиться на финише и, споткнувшись, улетел под трибуну. Видимо, от переизбытка эмоций от победы… Организаторы пока не сообщают о состоянии здоровья спортсмена.

На соревнования в Испании спринтер не смог остановиться после финиша и улетел в подтрибунное помещение pic.twitter.com/UhtISIgcZR — Арсен Версен (@optaluna) March 25, 2021

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы в польском Торуне.

Фото Pixabay

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