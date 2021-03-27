Боксер вышел на бой в Москве в футболке с флагом Украины: пришлось оправдываться

37-летний украинский боксер Артем Карпец (21 победа, 6 из них — нокаутом, 16 поражений) спровоцировал скандал на вечере бокса Top Rank в Москве, главным событием которого стал поединок между обидчиком Александра Гвоздика Артуром Бетербиевым и Адамом Дайнесом.

На бой с россиянином Рохманом Ахметхановым уроженец Кременчуга, которого, правда, представили поляком, вышел к рингу в футболке с надписью UKRAINE под песню «Браття», написанную Василием Жаданом специально для Александра Усика. «В футболке Украины я всегда выхожу, я ведь украинец. Не знаю, почему организаторы объявили меня поляком — польского гражданства у меня нет. Не было ли страшно? Даже не думал об этом. Думать еще, что мне что-то о футболке могут что-то сказать, предъявить… Я всегда выхожу в этой футболке, в любой стране: России, Европе — везде. Даже и не думал, что мне кто-то может что-то сказать. Я ведь украинец. В футболке со своим флагом выхожу. Что здесь такого? Никто не мог ничего мне сказать», — отметил боксер после боя.

Правда, национальная символика не помогла украинцу на территории страны-агрессора. Карпец пропустил удар по печени во втором раунде, и рефери досрочно остановил бой. Таким образом наш соотечественник, в свое время владевший чемпионским поясом WBA Continental, потерпел 16-е подряд поражение в карьере.

К слову, в России посчитали это поражение Карпеца довольно странным. «Боксер прикинулся нокаутированным? Судья отсчитал 10, Карпец выпрямился и улыбнулся. Ахметханов в одном из эпизодов пробил Карпецу в область печени. Артем буквально взвыл от боли и добирался до своего угла, держась за правый бок. В итоге на счет «10» представитель Польши не был готов продолжать, и рефери пришлось фиксировать нокаут. Как только бой был остановлен, Артем тут же выпрямился, а на его устах заиграла улыбка.

Что имеем на выходе? За два неполных раунда Карпец не выбросил и двух десятков ударов, а на повторе было видно, что удар Ахметханова пришелся точно в блок соперника. Весьма удивительно, что далеко не чистое попадание вызвало такой отчаянный крик боли Карпеца. А еще более удивительнее, что после того, как рефери остановил бой, Артем больше не мучился от боли так сильно. В общем, поединок показался весьма неоднозначным", — написало издание championat.com.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Чухаджян победил в Москве экс-чемпиона России.

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